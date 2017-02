PSV-trainer Cocu nog niet bezig met topper tegen Feyenoord

Als nummer drie van de Eredivisie geeft PSV acht punten toe op de Rotterdamse koploper. Volgende week zondag treffen beide clubs elkaar in De Kuip.

"We kunnen het ons niet veroorloven om ook maar voor één procent met Feyenoord bezig te zijn", zei Cocu vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het thuisduel met NEC.

"Normaal gesproken zeg ik daar niet zoveel over tegen de groep, maar nu heb ik het wel aangehaald. Als we tegen NEC iets laten liggen omdat we al bezig zijn met de volgende wedstrijd, dan komt de topper tegen Feyenoord in een heel ander daglicht te staan."

Cocu hoopt dat spits Luuk de Jong zijn stijgende lijn doortrekt tegen NEC. De aanvoerder kent een moeizaam seizoen, maar scoorde in de laatste twee wedstrijden (tegen AZ en FC Utrecht) weer eens.

"Na de winterstop laat hij een andere indruk achter", constateerde de 46-jarige coach van de Eindhovenaren. "Nu hij gaat scoren neemt zijn vertrouwen weer toe."

Bergwijn

Over Steven Bergwijn is Cocu eveneens te spreken. De 19-jarige aanvaller maakte vorige week tegen FC Utrecht pas zijn tweede doelpunt van het seizoen, maar volgens de trainer kan die treffer net als bij De Jong voor het nodige vertrouwen zorgen.

"Het was fijn voor Steven dat hij zijn goaltje meepakte. Daar hikte hij al een tijdje tegenaan", aldus Cocu, die binnenkort voorin ook weer de beschikking heeft over Jürgen Locadia.

De spits, die de voorbije maanden aan de kant stond met een lies- en knieblessure, maakt maandagavond zoals eerder aangekondigd zijn rentree bij Jong PSV. "Hij zal tegen NAC Breda gaan spelen en daar zijn minuten maken."

Op Locadia en de Zweed Ramon-Pascal Lundqvist na beschikt Cocu over een fitte selectie. Het duel tussen PSV en nummer twaalf NEC begint zaterdag om 19.45 uur in het Philips Stadion, waar Jochem Kamphuis de scheidsrechter is.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie