Barcelona vecht schorsing Suarez voor bekerfinale aan bij CAS

De Uruguayaan kreeg vorige week in de tweede halve finale tegen Atletico Madrid een rode kaart. Aanvankelijk leverde dat één duel schorsing op, maar nadat Barcelona in beroep ging werd de straf verhoogd tot twee wedstrijden.

De Catalanen gingen opnieuw in beroep, maar vonden wederom geen gehoor. Nu moet het CAS bepalen of Suarez eventueel alsnog mag spelen in de bekerfinale.

Suarez (30) kreeg in de return tegen Atletico (1-1) in korte tijd twee keer geel. Zijn tweede gele kaart kreeg hij omdat hij Atletico-middenvelder Koke bij een luchtduel licht met zijn arm raakte.

De finale van de Copa del Rey is op zaterdag 27 mei. Barcelona neemt het daarin op tegen Deportivo Alaves, dat Celta de Vigo in de halve finales over twee wedstrijden uitschakelde.

Tweede

Barcelona, dat dinsdag in de Champions League verrassend hard onderuit ging tegen Paris Saint-Germain (4-0), staat in de Spaanse competitie op de tweede plaats.

De ploeg van trainer Luis Enrique geeft een punt toe op koploper Real Madrid. De 'Koninklijke' heeft echter twee duels minder gespeeld en kan dus nog uitlopen.

Barcelona neemt het zondag in Camp Nou om 20.45 uur op tegen Leganés. In die competitiewedstrijd is Suarez gewoon speelgerechtigd.

