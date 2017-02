Wenger wil hoe dan ook ergens manager zijn volgend seizoen

"Wat er ook gebeurt, ik zal volgend seizoen ook nog ergens manager zijn. Of dat nu hier bij Arsenal is of bij een andere club", aldus Wenger vrijdagochtend op zijn persconferentie in aanloop naar het FA Cup-duel bij Sutton United van maandagavond. 'The U's' spelen in de National League, het vijfde niveau in Engeland.

Sinds de pijnlijke 5-1 afstraffing tegen Bayern München woensdag in de achtste finales van de Champions League is de kritiek op Wenger in de Engelse kranten weer in volle hevigheid aangezwengeld. De consensus in de media is dat het tijdperk van de manager voorbij is.

De 67-jarige Fransman, die bezig is aan zijn 21e seizoen op de bank bij Arsenal, heeft een aflopend contract in het Emirates Stadium, maar er ligt al enige tijd een optie of tafel om die verbintenis te verlengen.

"Ik ben het gewend dat er gespeculeerd wordt over mijn toekomst", zegt Wenger. "Ik moet dat accepteren met de baan die ik heb. Als je niet alle wedstrijden wint, is er altijd iets mis."

De oud-trainer van AS Monaco en het Japanse Nagoya Grampus Eight wil zelf niet meedoen aan de speculaties over zijn toekomst. "Mijn toekomst is niet belangrijk, het gaat om het team en de club. Ik heb heel veel kansen gehad om te vertrekken, maar ik houd van deze club. Ik vind het belangrijk dat de toekomst van Arsenal in goede handen is."

Ruzie

Wenger ontkent geruchten dat er na het duel in München een fikse ruzie was in de kleedkamer van Arsenal. "Nee, helemaal niet. Er was geen incident, we waren alleen heel erg teleurgesteld."

"We moeten ons richten op echte problemen, namelijk ons spel. Ik haat verliezen. Het is lastig om een nederlaag te te accepteren, maar we moeten ons weer richten op de volgende wedstrijd en niet te veel letten op wat de buitenwereld van ons vindt."

"Ook als ik vertrek, zal Arsenal niet alle wedstrijden winnen. In de laatste twintig jaar hebben alleen Bayern München, Real Madrid en Arsenal elk seizoen in de Champions League gespeeld, laten we dat niet vergeten."

Medelijden

Paul Doswell, de manager van Sutton United, heeft in aanloop naar het FA Cup-duel met de 'Gunners' verteld dat hij geen medelijden heeft met zijn collega Wenger. "Hij is ervaren genoeg, doet dit werk al meer dan twintig jaar", aldus Doswell.

"Ik heb absoluut geen medelijden met José Mourinho, Josep Guardiola of Wenger. Ze werken immers in de gekke wereld die het voetbal is."