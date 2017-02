Trefzekere Ibrahimovic vergelijkt zichzelf met Indiana Jones

De 35-jarige Ibrahimovic brak in het duel in de zestiende finales van de Europa League voor rust de ban en breidde de score na rust eigenhandig verder uit. De spits werd naar eigen zeggen gedreven door het feit dat hij een prijs kan winnen met United.

"Iedere prijs betekent veel voor me. Overal waar ik kwam, heb ik iets gewonnen. Als me dat hier bij United ook lukt, zou ik heel blij zijn", aldus de oud-Ajacied, die zichzelf vergelijkt met een bekende hoofdpersoon uit een reeks films.

"Mensen die me kennen, weten dat ik veel clubs heb gehad en altijd mijn best doe. Waar ik kwam won ik iets, dus ik ben net als Indiana Jones."

Ibrahimovic vergeet echter niet ook zijn collega's te bedanken. "Ik kreeg veel steun van mijn teamgenoten en het is belangrijk dat we een goede uitgangspositie hebben voor de return. We hebben nog veel wedstrijden te gaan en hopelijk kan ik zo doorgaan."

Mourinho

United-trainer José Mourinho was een stuk minder blij met het optreden van zijn ploeg op Old Trafford. Volgens de Portugees speelden de 'Red Devils' door een gebrek aan concentratie een verschrikkelijke eerste helft.

"Ik had dat gevoel direct al in de kleedkamer. Er was te veel geluid en er werden me iets te veel grapjes gemaakt. De spelers waren té ontspannen", aldus de voormalig trainer van FC Porto, Internazionale, Chelsea en Real Madrid.

"Eenmaal op het veld hadden mijn assistenten tijdens de warming-up het gevoel dat sommige spelers niet de juiste focus en adrenaline hadden. Toen de wedstrijd begon, leverden we de bal direct in bij de spits van Saint-Etienne, die daardoor oog in oog kwam met Sergio Romero."

Televisie

Door de instelling van zijn spelers merkte Mourinho dat het voor hem lastiger was om te communiceren langs de lijn. "Ik was blij toen het rust was en we hadden geluk dat we met 1-0 voor stonden. In de tweede helft was het een heel ander verhaal en dus ook een ander resultaat."

De 54-jarige Mourinho vindt dat zijn spelers moeten accepteren dat ze nu eenmaal niet in de Champions League spelen, hoe graag ze dat ook zouden willen. "Ik zou nog altijd liever in de Europa League spelen dan thuis voor de televisie zitten."

Het tweede duel tussen Saint-Etienne en United om een plek in de achtste finales van de Europa League wordt volgende week donderdag om 18.00 uur gespeeld in Stade Geoffroy-Guichard.

