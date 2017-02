Schalke 04-trainer Weinzierl looft Huntelaar na Europees jubileum

"Het doelpunt van Huntelaar was de kers op de taart", aldus Weinzierl op de persconferentie in Griekenland. "Ik ben heel blij voor hem dat hij na zo'n lange tijd weer een treffer weet te maken."

De 33-jarige Huntelaar maakte vorige week na drieënhalve maand blessureleed zijn rentree voor Schalke. De Nederlander viel donderdag tegen PAOK zes minuten voor tijd in en in blessuretijd zette hij de eindstand op het scorebord in het heenduel in de zestiende finales van de Europa League.

"Hij maakt de laatste tijd al een goede indruk tijdens de training", zei Weinzierl. "En hij is natuurlijk ijskoud in het strafschopgebied. Het doet me goed dat juist Klaas-Jan de 0-3 maakte. Hij heeft zijn kans gepakt in maar tien minuten speeltijd."

Jubileum

Huntelaar is door zijn treffer in het Toumbastadion in Thessaloniki de zestiende speler ooit met minimaal vijftig goals in Europese wedstrijden. De Achterhoeker had 81 wedstrijden nodig voor zijn jubileum.

De 76-voudig Oranje-international maakte zijn eerste Europese doelpunt in oktober van 2004 namens sc Heerenveen in het uitduel met Benfina (4-2 nederlaag). Dat was een van zijn vijf Europese goals voor de Friezen.

Huntelaar scoorde ook veertien keer voor Ajax in UEFA-competities en nu 31 keer voor Schalke.

Van Nistelrooij

De aanvaller is met name trefzeker in de UEFA Cup/Europa League. Met zijn 34 doelpunten staat hij tweede op de eeuwige topscorerslijst van het tweede Europese toernooi, achter oud-Feyenoord Henrik Larsson (veertig goals).

Huntelaar is de tweede Nederlander met minimaal vijftig goals in Europa. Ruud van Nistelrooij maakte 62 treffers voor sc Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid en Hamburger SV. Cristiano Ronaldo staat eerste op de deze lijst met 98 doelpunten.