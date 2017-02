Ajax-trainer Bosz baalt van afgekeurd doelpunt en resultaat in Polen

"We hadden hier met een beter resultaat moeten vertrekken'', zei Bosz bij RTL7. "Het betere voetbal kwam van ons. Wij wilden winnen, aanvallen en druk zetten. Dan baal je als het 0-0 blijft."

Volgens Bosz speelde Ajax in Warschau niet op topniveau. "We kunnen beter. Het slechte veld werkte echter niet mee. Daardoor verliep onze opbouw te traag."

Dat de Spaanse arbitrage verzuimde om Ajax in de achtste minuut een doelpunt toe te kennen na een schot van Davy Klaassen, zat Bosz behoorlijk dwars.

"We kregen al vrij snel op de bank te horen dat hij erin zat, de bal was duidelijk over de lijn", aldus Bosz op de site van Ajax. "De vijfde of zesde man achter het doel zal het wel heel koud hebben gehad, dat hij dat niet gezien heeft."

Volgens de trainer hadden de Amsterdammers desondanks nog genoeg andere kansen om de belangrijke uitgoal te maken. "Met name in de eerste helft hadden we moeten scoren, maar dat hebben we nagelaten. Ik vind dat we onszelf tekort hebben gedaan."

Kluivert

Bosz leefde mee met de jonge Europees debutant Justin Kluivert, die na de tweede gele kaart voor Kenny Tete als invaller snel weer plaats moest maken voor verdediger Heiko Westermann.

"Dat is niet leuk, voor mij als trainer niet en voor de speler zeker niet. Maar het resultaat telt en daar moest ik aan denken. Dit hoort erbij in het topvoetbal."

De return tussen Ajax en Legia Warschau wordt volgende week donderdag afgewerkt. Om 19.00 uur strijden beide clubs in de Amsterdam Arena om een plek in de achtste finales van de Europa League.