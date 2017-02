Ibrahimovic helpt United met hattrick langs Saint-Etienne in Europa League

Een van richting veranderde vrije trap van Ibrahimovic brak de ban op Old Trafford. De Zweed besliste het duel in het laatste kwartier met een intikker. Vlak voor tijd kreeg United een strafschop, die 'Ibracadabra' feilloos benutte voor zijn hattrick.

De wedstrijd stond in het teken van broers Paul en Florentin Pogba, die beiden 90 minuten binnen de lijnen stonden. Daley Blind speelde de volledige wedstrijd als linksback bij United.

Fenerbahçe, dat samen met Manchester United door de poulefase kwam waardoor Feyenoord werd uitgeschakeld, had een beduidend mindere avond. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor met 1-0 van Krasnodar. Viktor Claesson kroonde zich tot matchwinner door in de vierde minuut voor de enige treffer van het duel in de tweede ronde te zorgen.

Bij Fenerbahçe maakte Jeremain Lens de negentig minuten vol en bleef Gregory van der Wiel de hele wedstrijd op de bank zitten.

Advocaat kon in Rusland niet beschikken over Robin van Persie. De aanvaller werd niet fit genoeg bevonden voor een plek in de wedstrijdselectie.

Dzeko

Een andere Nederlander, Kevin Strootman, maakte bij AS Roma de uitwedstrijd tegen Villarreal vol op het middenveld. De Romeinen wonnen zeer overtuigend in Spanje (0-4) door onder meer een hattrick van Edin Dzeko. De eerste treffer kwam op naam van Emerson.

Klaas-Jan Huntelaar maakte namens Schalke 04 zijn eerder treffer sinds oktober tegen PAOK Saloniki. De spits begon op de bank, viel in de 84e minuut in en zorgde in blessuretijd voor de derde treffer van de Duitsers: 0-3. Even daarvoor hadden Guido Burgstaller en Max Meyer al gescoord. Bij PAOK speelde Diego Biseswar 77 minuten mee.

Tottenham Hotspur verloor de heenwedstrijd in en tegen AA Gent verrassend met 1-0 door een doelpunt van Jeremy Perbet. Vincent Janssen zat niet bij de selectie, Michel Vorm bekeek het duel vanaf de bank.

Racing Genk

Racing Genk, waar trainer Albert Stuivenberg begon met Jean-Paul Boëtius en Sandy Walsh op de bank, ging op bezoek bij Astria Giurgiu en kwam via Timothy Castagne op voorsprong. Vlak voor rust zorgde Constantin Budescu voor de gelijkmaker.

Met invaller Boëtius trachtte Genk de volle buit te halen en dat leek te lukken toen Leandro Trossard in de 83e minuut voor de voorsprong tekende. Astra kwam echter in de blessuretijd langszij door een kopbal van Takayuki Seto: 2-2.

Ryan Babel boekte met Besiktas een belangrijke uitzege op Hapoel Beer Sheva. De aanvaller speelde de hele wedstrijd en zag hoe Willian met een eigen doelpunt de Turken op voorsprong zette. Elyaniv Barda bracht Hapoel langszij, maar na een uur tekende Cenk Tosun voor de voorsprong. Oud-PSV'er Atiba Hutchinson verzorgde het slotakkoord door de 1-3 op het scorebord te zetten.

PAOK Saloniki met doelman Boy Waterman had een zware avond bij Athletic Bilbao. Georgios Efrem bracht de Cyprioten weliswaar op voorsprong, maar daarna nam Bilbao door een eigen doelpunt van Giorgos Merkis en goals van Aritz Aduriz en Iñaki Williams de leiding. De aansluitingstreffer van Giannis Gianniotas is een interessante voor de return volgende week.

Misidjan

Ludogorets verloor met basisspeler Virgil Misidjan in eigen huis van FC Kopenhagen. Na 53 minuten stonden de Denen al op een comfortabele 0-2 door een eigen doelpunt van Anicet Abel en een treffer van Youssef Toutouh. Misidjan moest na 62 minuten het veld ruimen, waarna Claudiu Keseru nog de aansluitingstreffer namens de Bulgaren maakte: 1-2. In de blessuretijd kreeg Jan Gregus namens FC Kopenhagen zijn tweede gele kaart.

Anderlecht boekte een knappe 2-0 overwinning op Zenit Sint-Petersburg. Frank Acheampong was met twee treffers de gevierde man bij de ploeg waar Bram Nuytinck 90 minuten op de bank zat.

Bij Osmanlispor tegen Olympiakos mocht Adam Maher na 87 minuten invallen. De Turken verschaften zich een redelijk goede uitgangspositie voor de return met een 0-0 gelijkspel in Griekenland.

Fiorentina won met 0-1 bij Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk versloeg Celta Vigo in Spanje (0-1) en FK Rostov was in eigen huis veel te sterk voor Sparta Praag: 4-0.

De returns worden volgende week afgewerkt.