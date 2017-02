Ranieri ziet Leicester City als underdog tegen Millwall in FA Cup

Leicester City staat zeventiende in de competitie en stuit zaterdag in de vijfde ronde van de FA Cup op Millwall, dat eerder Premier League-teams Bournemouth en Watford uitschakelde in de belangrijkste bekercompetitie.

"Wij zijn de underdog als zij Bournemouth en Watford hebben verslagen, want die twee ploegen staan boven ons in de competitie", stelde Ranieri donderdag op de persconferentie voorafgaand aan het treffen. "Millwall heeft een goed, compact team en is vol zelfvertrouwen."

Millwall staat zesde in de League One, twee niveaus lager dan de Premier League. In januari versloegen 'The Lions' Bournemouth in de FA Cup met 3-0 en Watford met 1-0.

Lijfsbehoud

Ranieri geeft toe dat de focus van Leicester City vooral op lijfsbehoud in de Premier League ligt. "Dat is ons doel. We gaan ons best doen tegen Millwall, maar het uiteindelijke streven is om ons veilig te spelen in de Premier League."

Leicester City verloor de afgelopen vijf competitieduels en is afgezakt naar de zeventiende plek, op één punt van de degradatiestreep.

Wel zijn 'The Foxes' achtstefinalist in de Champions League. Woensdag speelt de ploeg van Ranieri de uitwedstrijd tegen Sevilla.

