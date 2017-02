Engelse toparbiter Clattenburg vertrekt naar Saudi-Arabië

Clattenburg floot vorig jaar de finales van het EK, de Champions League en de FA Cup. Naar verluidt vertrekt hij al voor de volgende speelronde van de Premier League uit Engeland. Komend weekend wordt er alleen in de FA Cup gespeeld.

"Dit is een grote stap voorwaarts. Ik kijk ernaar uit om samen met het scheidsrechtersteam en de president te werken aan het niveau van de arbiters zodat het een groot langdurig succes wordt", aldus Clattenburg tijdens een persconferentie die live werd uitgezonden op de Twitterpagina van de voetbalbond van Saudi-Arabië.

De Engelse leidsman heeft een contract voor een jaar getekend. Naast zijn taken als hoofd van de scheidsrechters gaat hij ook zelf wedstrijden fluiten in de Saudi-Arabische competitie.

Webb

De 41-jarige Clattenburg heeft twaalf jaar lang op het hoogste niveau in Engeland gefloten. Hij debuteerde al op 25-jarige leeftijd op een lager profniveau.

Anderhalve maand geleden vertelde Clattenburg in een interview met persbureau AP al dat hij openstond voor een vertrek uit Engeland. "Ik heb nog geen aanbieding gekregen, maar als er een aanbod komt uit China dan zal ik dat zeker overwegen."

Howard Webb was tot voor kort hoofd van de scheidsrechterscommissie in Saudi-Arabië. De Engelsman was arbiter tijdens de WK-finale in 2010 tussen Spanje en Nederland.

Webb diende volgens lokale media zijn ontslag in bij de voetbalbond van Saudi-Arabië na een geschil over het aantal buitenlandse arbiters dat in het land mag fluiten.

Scheidsrechtersbond

De Engelse scheidsrechtersbond roemt Clattenburg in een verklaring: "Hij is van grote waarde geweest voor het Engelse voetbal en we hopen dat hij een inspiratie zal zijn voor beginnende scheidsrechters."

De bond begrijpt de beslissing van Clattenburg om naar het Midden-Oosten te trekken. "Het bevestigt ook hoe hoog onze scheidsrechters wereldwijd staan aangeschreven."