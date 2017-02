FIFA staat open voor WK in meerdere landen

"We zullen meerdere gastlanden voor een WK ondersteunen", zei de Zwitser. "De FIFA moet laten zien dat het verstandig is en we moeten nadenken over duurzaamheid op de lange termijn."

"Het past perfect binnen dat plaatje om een WK in twee, drie of vier landen te organiseren met ieder drie, vier of vijf stadions. Dat zullen we absoluut aanmoedigen", aldus Infantino.

"Idealiter liggen de landen dicht bij elkaar, vanwege het reisgemak voor de teams en supporters."

Hooligans

In 2002 werd het WK voor het eerst - en voorlopig voor het laatst - georganiseerd door twee landen: Zuid-Korea en Japan. Dat vond de FIFA geen doorslaand succes, waarna de WK's van 2006 (Duitsland), 2010 (Zuid-Afrika) en 2014 (Brazilië) steeds in één land werden gehouden.

De WK's van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) zijn reeds toegewezen. Voor de organisatie van het toernooi in 2026 overwegen Canada, de Verenigde Staten en Mexico zich gezamenlijk kandidaat te stellen. Voor het eerst zullen er dan 48 landen aan het WK deelnemen.

Infantino sprak tijdens zijn bezoek aan Qatar ook over mogelijke problemen met hooligans tijdens het WK volgend jaar in Rusland. "Ik maak me geen enkele zorgen over Russische supporters." Tijdens het EK in Frankrijk afgelopen zomer zorgden Russische fans regelmatig voor problemen.