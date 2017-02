Robben geniet van 'kleine galavoorstelling' Bayern tegen Arsenal

De 33-jarige aanvaller opende zelf op fantastische wijze voor de 1-0 en liep met Bayern in de tweede helft uit naar een ruime zege, waardoor de return over drie weken een formaliteit lijkt.

"Het was een heerlijke avond. Ik moet het eigenlijk niet zeggen, maar het was op een gegeven moment een kleine galavoorstelling", zei Robben voor de camera van NUsport. "Dat verbaasde met wel een beetje. Vooral na rust was het soms echt geweldig."

Over zijn eigen treffer, waarbij hij de bal van afstand vol in de kruising schoot, bleef de aanvoerder van Oranje enigszins bescheiden. "Hij zat er niet slecht in, maar ik heb het wel eens eerder op die manier gedaan. Zolang het lukt, blijf ik het proberen."

Robben beaamde dat Bayern zo goed als zeker in de kwartfinales staat. "Normaal gesproken is dit genoeg. Na rust merkten we dat we uit konden lopen en bij Arsenal gingen de 'koppies hangen'. Natuurlijk is het nog niet voorbij, maar dit mogen we absoluut niet meer uit handen geven."

Kritisch

In de voorbije weken was Robben nog kritisch geweest over het spel van Bayern. "En terecht, want het was niet goed genoeg. We hebben nog niet zo goed gespeeld als nu tegen Arsenal."

"Ik moet wel toegeven dat vandaag en heel andere wedstrijd was dan in de Bundesliga. Arsenal wilde aanvallen en gaf daardoor behoorlijk wat ruimte weg. Bij vlagen hebben we zeer mooie aanvallend opgezet."