Bayern mede dankzij wondergoal Robben veel te sterk voor Arsenal

Robben opende al na elf minuten op wonderschone wijze de score in de Allianz Arena. De 89-voudig international liep vanaf rechts naar binnen en schoot de bal via de onderkant van de lat in de verre hoek.

Alexis Sanchez maakte na een half uur gelijk door een rebound van zijn eigen gemiste penalty te verzilveren, maar Bayern liep na rust weer weg van Arsenal.

In een tijdsbestek van tien minuten stond het 4-1 door Robert Lewandowski en twee doelpunten van Thiago. Het slotakkoord was voor invaller Thomas Müller, die profiteerde van zwak verdedigen van Arsenal.

Door de ruime nederlaag lijkt Arsenal voor het zevende seizoen op rij te stranden in de achtste finales. De return in Londen staat op 7 maart op de planning.

Uithaal

Bayern, dat het in München nog moest stellen zonder de revaliderende Franck Ribéry, nam woensdagavond vanaf de eerste minuut het initiatief. Het leidde tot een schot van Arturo Vidal, maar zijn inzet na acht minuten bleek nog een prooi voor David Ospina, die in Champions League-wedstrijden de voorkeur krijgt boven Petr Cech.

De doelman van Arsenal had enkele minuten later echter geen schijn van kans toen Robben opdook aan de rand van het strafschopgebied. De aanvaller haalde uit en zag zijn bal via de onderkant van de lat in de kruising van de verre hoek verdwijnen.

Na de openingstreffer kwam Arsenal iets meer aan voetballen toe. De eerste goede kans was voor Mesut Özil, maar zijn vrije trap werd met enig geluk gekeerd door Manuel Neuer. Even later viel alsnog de gelijkmaker.

Lewandowski maakte een knullige overtreding in het eigen strafschopgebied, waarna Sanchez mocht aanleggen van elf meter. De Chileen stuitte in eerste instantie op Neuer, maar wist in de rebound met enige moeite alsnog raak te schieten.

Lewandowski

In de tweede helft nam Lewandowski, die een wat ongelukkige eerste helft speelde, revanche voor de door hem veroorzaakte penalty. De Poolse spits kopte na 53 minuten fraai raak na een voorzet van Philipp Lahm.

De 2-1 bleek het startschot van een ijzersterke fase van Bayern. Twee minuten later was Lewandowski namelijk ook betrokken bij de derde treffer van de avond door met zijn hak door te passen op Thiago, die oog in oog met Ospina geen fout maakte.

De Spanjaard werkte na 62 minuten ook de 4-1 binnen. Zijn schot werd van richting veranderd en verdwijnde met enig fortuin in het Arsenal-doel. De bezoekers uit Londen werden eigenlijk de hele tweede helft volledig overklast en hadden niks meer te vertellen.

Vlak voor tijd werd het nog iets erger voor Arsenal. Müller, die vier minuten voor tijd het veld in kwam, mocht de 5-1 aantekenen en haalde daarmee alle spanning voor de return weg.

