Van den Brom ziet 'zeker kansen' voor AZ in tweeluik met Lyon

"Lyon is een grote club, maar ik zie zeker kansen. Ik vind dat wij in de uitwedstrijd in Heerenveen op een heel volwassen, misschien wel Europese manier gespeeld hebben. Als we datzelfde kunnen brengen, dan hebben we altijd een kans", zei Van den Brom woensdag op de persconferentie.

Derrick Luckassen begint donderdagavond in de basis bij de Alkmaarders. De Amsterdammer vervangt rechts in de verdediging de geschorste Mattias Johansson.

Ook Stijn Wuytens keert terug in het team. Centraal in de defensie neemt hij de plek over van Pantelis Hatzidiakos, die zondag tegen sc Heerenveen (1-2 winst) Wuytens verving. De Belg was tegen de Friezen geschorst.

Crisis

Van den Brom hoopt donderdag in Alkmaar te profiteren van de slechte vorm waarin Lyon verkeert. De Fransen verloren dit kalenderjaar liefst vier van de zes competitieduels en staan vierde.

"Er staat heel veel op het spel", merkt Van den Brom. "Zij zitten een beetje in een crisis en daar willen ze natuurlijk uitkomen. Wij zien de Europa League als een fantastische uitdaging om AZ en zeker ook het Nederlandse voetbal weer op de kaart te zetten."

Alireza Jahanbakhsh, die Van den Brom vergezelde op de persconferentie, wil met AZ een voorbeeld nemen aan Paris Saint-Germain. De Fransen versloegen FC Barcelona dinsdag met liefst 4-0 in de Champions League.

"De teamspirit van Paris Saint-Germain moeten wij ook tonen", vindt de aanvaller. "Het is fantastisch om tegen een club met de statuur van Lyon te spelen en het is een goede kans om onze kwaliteiten te tonen. Als ik zie hoe gefocust de jongens trainen, dan denk ik dat we kunnen verrassen."

Bekijk het programma in de Europa League