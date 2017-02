Bosz gaat niet veel veranderen bij Ajax in duel met Legia

De coach gaf in de laatste twee groepswedstrijden tegen Panathinaikos en Standard Luik, toen Ajax al zeker was van overwintering, enkele vaste krachten rust. De kans is klein dat daar donderdag in Warschau ook sprake van is.

"In de poulefase waren we snel door, wat mij de kans gaf om sommige spelers rust te geven. Maar deze wedstrijden benaderen we anders. Ik ga niet veel veranderen in mijn elftal", aldus Bosz woensdag op de persconferentie in Warschau.

Ajax is met een fitte selectie afgereisd naar Polen. Alleen de geblesseerde Matthijs de Ligt ontbreekt, terwijl aankoop David Neres nog niet speelgerechtigd is. Justin Kluivert zit voor de eerste keer bij de selectie voor een Europese wedstrijd.

Legia Warschau

Tegenstander Legia Warschau kwam voor de winterstop uit in de Champions League. De Polen leden onder meer harde nederlagen tegen Real Madrid (5-1) en Borussia Dortmund (0-6 en 8-4), maar Bosz laat zich daar niet door leiden.

"Legia was ingedeeld in een zware poule, maar wist toch nog als derde boven Sporting Lissabon te eindigen. Dat geeft de potentie van de ploeg weer. Die ervaring in de Champions League nemen ze bovendien mee tegen ons", aldus Bosz.

Ajax en Legia Warschau speelden in 2015 ook tegen elkaar in de zestiende finales. De Amsterdammers wonnen de uitwedstrijd twee jaar geleden met 0-3 en waren in eigen huis met 1-0 te sterk.

Bosz denkt niet dat het tweeluik van twee jaar geleden iets zegt over deze ontmoeting. "In de tussentijd verandert er veel. Ik vind wel dat we moeten winnen, maar dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Na de winterstop hebben we in ieder geval alles gewonnen. We zullen zien hoe zich dat internationaal verhoudt."

Legia Warschau-Ajax begint donderdagavond om 21.05 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Fernandez Borbalan.

