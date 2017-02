Ajax kan tegen Legia voor tiende keer op rij ongeslagen blijven in EL

De laatste nederlaag van de Amsterdammers dateert van 22 oktober 2015 toen er met 1-0 werd verloren op bezoek bij Fenerbahçe. Ajax leed sindsdien wel een pijnlijke Europese nederlaag, maar dat was in de voorronde van de Champions League. Op 24 augustus 2016 werd met 4-1 verloren bij FK Rostov.

In de Europa League won Ajax van Celtic (1-2), Standard Luik (1-0) en Celta de Vigo (3-2) en twee keer van Panathinaikos (1-2 en 2-0). Daarnaast waren er gelijke spelen tegen Fenerbahçe (0-0), Molde FK (1-1), Celta de Vigo (2-2) en Standard Luik (1-1).

Overigens is Ajax met deze ongeslagen reeks nog ver verwijderd van het clubrecord. In de jaren 1991 en 1992 bleef Ajax liefst achttien wedstrijden op rij ongeslagen in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. In 1992 werd dan ook de UEFA Cup gewonnen.

Ruch Chorzow

Ajax kan ook nog hoop putten uit de eerdere resultaten tegen Poolse clubs. Vier keer eerder speelde de Amsterdamse club tegen een ploeg uit Polen en alle keren werd er gewonnen.

Twee jaar geleden speelde Ajax ook in de zestiende finales tegen Legia en toen zegevierde de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer met 1-0 en 0-3. De andere Poolse tegenstander was Ruch Chorzow in 1969. Ajax versloeg die club met 7-0 en 1-2.

De wedstrijd tussen Legia en Ajax begint donderdag om 21.05 uur en staat onder leiding van de Spanjaard David Fernandez Borbalan. Volgende week is de return in de Arena. Ook AZ komt donderdag in actie in de Europa League. De Alkmaarse club speelt om 19.00 uur thuis tegen Olympique Lyon.

Bekijk het programma in de Europa League