Doelman Onana wilde afgelopen zomer vertrekken bij Ajax

"Na mijn komst uit Barcelona besefte ik dat ik niet direct in het eerste zou staan, dus ik had geen moeite met mijn rol achter Jasper Cillessen en Diederik Boer", zegt Onana woensdag tegenover De Telegraaf.

"Maar toen Peter Bosz kwam en de situatie niet veranderde, wilde ik niet meer wachten. Het was beter dat ik zou vertrekken."

De Kameroener sprak ook met Van der Sar over zijn situatie en die adviseerde hem om vooral te blijven in Amsterdam. "Edwin zei dat ik pas twintig, nog een kind was en dat ik geduld moest hebben. Twintig is niks voor een keeper. Nu speel ik en denk ik dat het goed is om me nog een aantal jaren bij Ajax te ontwikkelen."

Onana kreeg na het vertrek van Cillessen naar FC Barcelona de voorkeur boven Boer en won ook de concurrentiestrijd met Tim Krul, die vlak na het Eredivisiedebuut van de Afrikaan op huurbasis van Newcastle United werd overgenomen en inmiddels onder de lat staat bij AZ.

Verlengen

Ajax is zo tevreden over de ontwikkeling van Onana, dat de club de tot medio 2018 lopende verbintenis van de sluitpost maar al te graag wil verlengen. "In januari heeft Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) bij mijn manager aangegeven dat Ajax met me door wil", aldus Onana.

Onana, die sinds halverwege 2014 onder contract staat bij Ajax, keepte dit seizoen al twintig wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland en heeft ook al 39 Jupiler League-duels achter zijn naam staan.

