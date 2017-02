Robben verwacht moeilijkste wedstrijd in jaren tegen 'verbeterd' Arsenal

"Ik denk dat Arsenal zich opnieuw verbeterd heeft in vergelijking met de afgelopen jaren", zegt de aanvaller van Bayern München in The Telegraph.

"Natuurlijk hebben wij ze de afgelopen jaren telkens uitgeschakeld, maar ik denk dat dit weleens de moeilijkste wedstrijd kan worden door hun vorm op dit moment. De kans is fifty-fifty is dat we doorgaan."

Sinds 2010 werd Arsenal telkens uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. In de laatste vier seizoenen speelde Bayern zes keer tegen Arsenal. De Duitsers wonnen driemaal.



Volgens Robben kan de ploeg van Arsène Wenger gezien worden als outsider. "Het niveau van Arsenal is opnieuw omhoog gegaan. Zij kunnen het iedereen lastig maken in de Champions League."

Woensdag speelt Bayern eerst thuis, maar Robben ziet dat niet als een groot nadeel. "Het hangt allemaal af van de eerste wedstrijd. Als wij thuis geen doelpunt incasseren, dan ga ik met een tevreden gevoel naar Londen."

Leicester City

Robben had liever tegen een andere Engelse club gespeeld. "Ik had graag tegen Leicester City willen loten", zegt Robben lachend. "Die wedstrijd is niet per definitie makkelijker of moeilijker, maar wel anders."

Robben volgt de Premier League op de voet en zag vorig jaar hoe Leicester City verrassend kampioen werd. "Het was echt een sprookje. Ik was heel blij voor manager Claudio Ranieri, omdat hij mij in 2004 naar Chelsea haalde."

Robben vindt niet dat Leicester City tot de kanshebbers behoort om de Champions League te winnen. "Ik denk dat er zeven of acht ploegen daadwerkelijk kans maken. Maar je weet het nooit. Eén keer een slechte helft en je kan eruit liggen."

Contract

Onlangs verlengde Robben zijn afgelopende contract met één jaar, waardoor de aanvaller ook komend seizoen bij Bayern speelt. Robben heeft geen enkel moment gedacht aan een vertrek uit München.

"Er is geen enkele ploeg die een stap hoger is dan Bayern, dus voor mij waren er weinig opties om te overwegen. Ik ben blij bij de club en als het volgend jaar weer een goed jaar wordt, dan kan ik mij voorstellen dat ik mijn contract weer met een jaar verleng."

