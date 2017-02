Florentin Pogba gaat zich in Europa League niet inhouden tegen broer

"Als hij van mij wegsprint en ik moet hem onderuithalen, dan doe ik dat", vertelt de 26-jarige verdediger op de site van de UEFA.

"Ik zal mijn broer natuurlijk niet blesseren, maar ik houd mij niet in als ik een overtreding moet maken. Het zal wel heel gek zijn om tegen hem te spelen, want vroeger zat ik altijd bij hem in het team."

Florentin, de tweelingbroer van Sparta Rotterdam-spits Mathias, is blij dat hij tegen zijn broer kan spelen in een groot stadion. "Eindelijk spelen we tegen elkaar op een plek die groter is dan het speelpleintje uit de buurt."

Prijskaartje

Paul Pogba kwam afgelopen zomer voor meer dan 100 miljoen euro over van Juventus, maar volgens Florentin houdt zijn broer zich niet bezig met het prijskaartje om zijn nek.

"Vanwege zijn status als duurste speler van de wereld krijgt hij veel meer aandacht, zowel negatief als positief. Paul kan er goed mee omgaan, hij is al sinds zijn jeugd mentaal zeer sterk. Het zijn vooral de media die het groot willen maken."

Als Saint-Etienne wint van Manchester United, dan weet Florentin dat het na afloop geen gezellig gesprek zal worden met zijn broer.

"Hij wordt helemaal gek als hij verliest. Ik zie een nederlaag als een leermoment, maar voor mijn broer is verliezen anders. Hij is erg geïrriteerd als hij verliest. Het gaat dan echt in zijn hoofd zitten."

Manchester United en Saint-Etienne treffen elkaar in de tweede ronde van de Europa League om 21.05 uur op Old Trafford.

