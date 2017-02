Spanjaard Borbalan fluit Ajax, AZ krijgt Schotse arbiter

Opvallend is dat de de 43-jarige Fernandez Borbalan twee jaar terug ook al de wedstrijd tussen Legia en Ajax floot, eveneens in Polen. De Amsterdammers wonnen destijds met 0-3.

De Spaanse arbiter had eerder dit seizoen de leiding over het duel tussen Feyenoord en Fenerbahçe (0-1). Vorig seizoen floot hij de Champions League-wedstrijd tussen PSV en CSKA Moskou (2-1). In dat seizoen leidde hij ook de Europa League-wedstrijd Fenerbahçe-Ajax (1-0).

Madden (38) had eerder dit seizoen de leiding bij Standard Luik tegen Ajax (1-1). Hij floot AZ eerder tegen FC Augsburg, een duel dat de Alkmaarders met 4-1 verloren.

Makkelie

Danny Makkelie fluit donderdag het Europa League-duel tussen Villarreal en AS Roma. Het wordt voor de 34-jarige arbiter de vijftigste Europese wedstrijd in zijn carrière. Mario Diks en Hessel Steegstra gaan als grensrechters mee naar Spanje. Jan de Vries is vierde official en Kevin Blom en Jochem Kamphuis staan als vijfde en zesde official bij de achterlijn.

Ook Villarreal en AS Roma spelen tegen elkaar in de zestiende finale van de Europa League. Bij de Italiaanse club staat Kevin Strootman onder contract.

De UEFA heeft Bas Nijhuis aangesteld als leidsman voor de wedstrijd tussen FK Rostov en Sparta Praag. Hij krijgt grensrechters Rob van de Ven en Charles Schaap, vierde official Bas van Dongen en vijfde en zesde officials Serdar Gözübüyük en Dennis Higler mee naar Rusland.

FK Rostov was eerder dit seizoen verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de voorronde Champions League en de eliminatie van PSV in de groepsfase van het miljoenenbal.

