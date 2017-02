Barcelona-coach Luis Enrique rekent op 'agressief en avontuurlijk' PSG

"Het is zaak om de wedstrijd onder controle te hebben en zo veel mogelijk kansen te creëren als we kunnen", zei de Spaanse coach maandag op de persconferentie. Beide ploegen treffen elkaar dinsdag in het Parc des Princes.

Het stadion van 'PSG' heeft weinig verrassingen voor Barcelona, dat twee jaar geleden in de kwartfinales van de Champions League met 3-1 won in Parijs.

"We hebben goede herinneringen aan het Parc des Princes. Hier hebben we goede wedstrijden gespeeld. Dat zullen we dinsdag weer moeten doen, want het is nog nooit makkelijk geweest."

Luis Enrique vermoedt dat de opponent er alles aan zal doen om het spel te maken. "We houden rekening met een aanvallend, agressief en avontuurlijk spelend Paris Saint-Germain. Zij zullen ons onder druk willen zetten in hun eigen stadion."

Vidal

Barcelona treedt niet geheel okselfris aan in Parijs. Luis Enrique kan tegen de Franse kampioen niet beschikken over de geblesseerden Arda Turan, Javier Mascherano en Aleix Vidal. Die laatste liep tegen Alaves een ernstige enkelblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie.

Rafinha en Gerard Piqué zijn wel van de partij. De Braziliaanse middenvelder kan met een masker aantreden, nadat hij onlangs zijn neus brak na een botsing met zijn eigen doelman Marc-Andre ter Stegen. Piqué kreeg afgelopen weekend rust.

Thiago Silva

Paris Saint-Germain moet het dinsdag stellen zonder aanvoerder Thiago Silva. De Braziliaanse verdediger miste afgelopen vrijdag al de competitiewedstrijd tegen Bordeaux vanwege een spierblessure en zit ook voor de wedstrijd van dinsdag niet in de selectie van trainer Unai Emery.

Javier Pastore stond de afgelopen tijd aan de kant vanwege een blessure, maar maakt juist zijn comeback. De Argentijnse middenvelder is weer in de selectie opgenomen.

Emery ziet in eigen huis kansen tegen Barcelona. "We kennen dit team goed en dat is een voordeel. Deze ontmoeting is de perfecte gelegenheid voor de ploeg om te groeien. Het belangrijkste is dat we de duels winnen, anders doet de tactiek er niet toe."

Bekijk alle Champions League-video's