Ajacied Veltman biedt excuses aan voor onsportieve actie tegen Sparta

De rechtsback deed in de tweede helft van het met 2-0 gewonnen thuisduel tegen Spartaan Ivan Calero alsof hij de bal uit zou schieten, om een blessurebehandeling voor teamgenoot Bertrand Traoré mogelijk te maken.

In plaats daarvan ging Veltman er met de bal vandoor en gaf hij een voorzet. Zijn actie leidde overigens niet tot een doelpunt.

"Terugkomend op mijn actie en reactie over wat ik heb gedaan in de wedstrijd tegen Sparta, en zeker tegen Ivan Calero, zeg ik sorry!", meldt Veltman maandag op Twitter. "Dit had ik niet mogen doen, gebeurde in een opwelling, maar blijft onsportief. Nogmaals sorry daarvoor!"

Pastoor

Coach Alex Pastoor van Sparta wond zich na afloop al op over het incident. "Ik vond het heel sportief", merkte hij sarcastisch op. Ook trainer Peter Bosz van Ajax zei niet te weten of hij hetzelfde zou hebben gedaan als Veltman.

De actie kreeg maandag ook veel aandacht in binnen- en buitenland. Verschillende media noemden het een toppunt van onsportiviteit.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie