Maccabi Haifa ontslaat trainer Meulensteen na halfjaar

"Er zal altijd een plekje in mijn hart zijn voor deze club", zegt Meulensteen in een door Maccabi uitgegeven verklaring.

Maccabi Haifa is afgezakt naar de zevende plek in de Israëlische competitie. De 52-jarige Meulensteen was sinds begin augustus in dienst bij de club.

Van de laatste zeven duels wist Maccbi er slechts één te winnen en gingen er vijf verloren.

Meulensteen was eerder hoofdtrainer bij Fulham in 2013. Bij de Londenaren nam hij de taken van de ontslagen Martin Jol over.

Ferguson

Daarvoor was Meulensteen onder meer interim-trainer van Anzhi Makhachkala als opvolger van de ontslagen Guus Hiddink, maar hij moest al na twee weken vertrekken bij de Russische club.

De laatste klus van Meulensteen voordat hij bij Maccabi in dienst trad, was zijn rol als adviseur bij de Amerikaanse club Philadelphia Union.

Meulensteen staat vooral bekend om zijn dienstverband bij Manchester United, waar hij van 2007 tot 2013 techniek- en veldtrainer was onder manager Sir Alex Ferguson.