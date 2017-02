Ranieri kondigt aan dat hij gaat ingrijpen bij Leicester City

"Het is moeilijk", verzucht Ranieri. "Nadat je iets gepresteerd hebt dat zo goed is, wil je de spelers één, twee of drie kansen geven. Maar misschien is het te veel geweest."

Leicester verloor zondag met 2-0 van mededegradatiekandidaat Swansea City. Na 25 duels bezet de ploeg de 17e plaats, met slechts twee punten meer dan hekkensluiter Sunderland.

Volgens Britse media moeten onder anderen Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Danny Drinkwater, Wes Morgan en Christian Fuchs voor hun basisplaats vrezen. Zij hadden vorig seizoen een groot aandeel in de sensationele landstitel van Leicester, maar delen dit jaar in de malaise.

Oplossing

"Elke keer als ik met de spelers praat, hebben ze er vertrouwen in dat ze de situatie kunnen veranderen. Maar nu moeten we de oplossing erg snel zien te vinden", zegt de Italiaanse manager.

Opvallend is dat Leicester buiten de Premier League wel goed presteert. In de achtste finale van de FA Cup staat de ploeg van Ranieri volgende week tegenover League One-club Millwall. Volgende week woensdag speelt Leicester in de achtste finale van de Champions League tegen Sevilla.

Beide toernooien zijn gezien de huidige situatie van ondergeschikt belang voor Ranieri. "Met ons hoofd zitten we bij de competitie. Niet bij de FA Cup en ook niet bij de Champions League."

Sinds de jaarwisseling wist Leicester niet meer te scoren in de Premier League. De ploeg verloor zijn laatste vijf duels op rij.

Pas over twee weken komt Leicester weer in actie in de Premier League. Liverpool komt dan op bezoek in het King Power Stadium.

