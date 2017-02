Viergever denkt dat Ajax onbewust gas terugnam met oog op Europa League

"Misschien speelde dat onbewust mee inderdaad", zegt Viergever tegen NUsport. "We hebben wel veel kansen gehad om Sparta nog meer pijn te doen, maar dat hebben we nagelaten.

"Je had deze wedstrijd gewoon vier of vijf keer moeten scoren. Dan was voor jezelf een stuk makkelijker geweest. De kansen hebben we ook zeker gehad, maar tot een doelpunt kwam het niet", aldus de oud-Spartaan.

Ajax won zondag eenvoudig van Sparta door doelpunten van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg. Volgens Viergever hebben de Amsterdammers nog geen last van titelstress.

"Ik denk dat de titelstress pas in een latere fase komt", vertelt de 27-jarige verdediger. "Wij spelen op dit moment overtuigend, dus daar richten we ons nu op. De druk is op dit moment nog niet zo hoog dat dat ik denk 'als we deze niet winnen, dan is het voorbij'."

Koploper Feyenoord staat na 22 speelronden vijf punten voor op Ajax, maar volgens Viergever is er nog geen sprake van een mentale strijd tussen de twee rivalen. "Je weet dat Feyenoord de strijd om het kampioenschap de laatste jaren niet vaak heeft meegemaakt, dus het zou kunnen meespelen. Maar als wij zelf kampioen willen worden, dan moeten wij eerst zelf alles winnen."

Legia Warschau

Donderdag speelt Ajax in Warschau in de zestiende finales van de Europa League tegen de ploeg waar het twee jaar terug ook al tegen speelde. "Het voordeel is dat wij het stadion alvast kennen, maar de vorige keer waren er geen supporters bij, dus het zal weer een andere ervaring worden. Ik ben in ieder geval blij om weer wedstrijden te kunnen spelen in Europa."

"De komende dagen zullen we ons gaan verdiepen in de ploeg. Ik weet in ieder geval dat het daar behoorlijk koud is", zegt Viergever.

Het kwik stijgt in Warschau deze week overdag maar net boven het vriespunt, terwijl 's nachts temperaturen van circa -11 graden voorspeld worden.

Mooie ervaringen

Legia incasseerde eerder dit seizoen flinke nederlagen in de Champions League tegen Borussia Dortmund (0-6 en 8-4) en tegen Real Madrid (5-1). In eigen huis speelden de Polen wel met 3-3 gelijk tegen Real.

"Maar ze hebben het wel goed gedaan tegen Sporting Lissabon in de Champions League", weet Viergever. "Het wordt dus zeker niet makkelijk, maar het ligt vooral aan onszelf hoe de wedstrijden zullen verlopen."



Viergever hoopt dat Warschau niet het eindstation wordt voor Ajax in Europa. "Natuurlijk willen wij zover mogelijk komen. Het zijn stuk voor stuk mooie ervaringen en de wedstrijden zijn leuk om te spelen. De thuiswedstrijd tegen Legia is zelfs al bijna uiverkocht. Wij als groep hebben uitgesproken dat we ver willen komen."

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie