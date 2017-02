PSV na rust eenvoudig langs FC Utrecht

Alle drie de treffers vielen in de tweede helft. Luuk de Jong en invaller Steven Bergwijn bezorgden PSV vlak na rust een comfortabele 2-0 voorsprong, waarna Marco van Ginkel vlak voor tijd de einstand op 3-0 bepaalde.

De Eindhovenaren blijven dankzij hun vijfde achtereenvolgende overwinning in de Eredivisie meedoen in de strijd om de titel. Feyenoord en Ajax, die ook allebei de vijf duels in het nieuwe jaar winnend afsloten, hebben respectievelijk acht en drie punten meer dan PSV.

Volgend weekeinde neemt de formatie van trainer Phillip Cocu het op tegen NEC, een week later wacht de topper in De Kuip tegen Feyenoord.

FC Utrecht moet door de nederlaag, pas de derde in de competitie sinds 16 september, de vierde plaats afstaan aan AZ. De Alkmaarders hebben na hun zege bij sc Heerenveen nu één punt meer.

Matig

PSV kwam in de eerste helft matig voor de dag. Het spel van de Brabanders werd gekenmerkt door slordigheden, waardoor de ploeg amper kansen wist te creëeren.

PSV had halverwege de eerste helft zelfs op een 0-1 achterstand moeten staan, ware het niet dat een doelpunt van Nacer Barazite onterecht werd afgekeurd wegens buitenspel.

Een minuut later kreeg PSV de grootste kans van het eerste bedrijf. Davy Pröpper zag zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied gekeerd worden door David Jensen, die vervolgens niet in actie hoefde te komen bij een kopbal van dichtbij van Van Ginkel.

Na rust lag het tempo bij PSV een stuk hoger en dat resulteerde al snel in een enorme mogelijkeid voor De Jong. De spits had de bal voor het inkoppen, maar kopte het leer recht in de handen van Jensen.

Vertrouwen

Luttele minuten later was het wel raak voor De Jong. De aanvoerder kopte uit een hoekschop knap de 1-0 achter Jensen. Drie minuten later stond De Jong aan de basis van de 2-0. Hij gaf de bal vanaf links voor op Bergwijn, die de bal hard en laag in het doel schoot.

In een poging terug te komen in de wedstrijd, bracht coach Erik ten Hag van FC Utrecht Zakaria Labyad binnen de lijnen. De oud-aanvaller van PSV werd met een striemend fluitconcert ontvangen in het Philips Stadion.

Ook Labayd slaagde er niet meer in om iets aan de achterstand te doen. FC Utrecht kwam in de tweede helft amper in de buurt van het vijandelijke doelgebied, waardoor PSV geen moment hoefde te vrezen en er zelf alles aan deed om verder uit te lopen. Pröpper raakte van grote afstand de lat. In blessuretijd maakte Van Ginkel alsnog de derde treffer voor de thuisploeg: 3-0.

