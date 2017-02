Bosz vindt dat Ajax meer had moeten scoren tegen Sparta

"We hadden de eerste helft de controle en we lieten Sparta lopen", begon Bosz zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"We scoorden gelukkig al snel na rust de 2-0, maar daarna hadden we meer moeten scoren. Het probleem was alleen dat we de ballen niet binnenschoten. We hebben wel de kansen gecreëerd."

Ajax had de eenvoudige zege te danken aan doelpunten van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg. Eerstgenoemde keerde deze week terug van de Afrika Cup en kreeg in de eerste seizoenshelft al de nodige kritiek te verduren omdat hij net als Amin Younes vaak naar binnen snijdt.

"Dat is deels mijn schuld", zei Bosz. "Ik zet een linkspoot op rechts en een rechtspoot op links neer. Ik ben het wel eens met dat ze het langer breed moeten houden."

"Dan kan het zo zijn dat ze een tijd niet aan de bal komen. Iedereen die bij Ajax speelt, wil de bal hebben. Na een tijdje gaan ze dan de bal zoeken, maar dan is de organisatie niet meer goed en dat wil je niet hebben."

Desondanks ziet Bosz vooruitgang bij Traoré. "Het was in het begin even wennen. Maar dit zijn acties die hij in zich heeft", doelde de oefenmeester op de 1-0 tegen Sparta.

"Zowel Traoré als Younes is een speler die op de halve vierkante meter iemand kan passeren. Ze vinden het niet erg als ze vanuit stilstand een actie in moeten zetten. Ze moeten het echter niet elke keer doen. Dat was bij Traoré met name vandaag beter, in vergelijking met begin dit seizoen."