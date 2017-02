Puntenverlies Chelsea tegen Burnley, Leicester opnieuw onderuit

De verdedigers van Swansea maakten in de eerste helft het verschil in de wedstrijd in de kelder van de Premier League. Alfie Mawson liet keeper Kasper Schmeichel kansloos met een fraaie volley. Martin Olsson schoot raak in de korte hoek.

Bij Swansea speelde Leroy Fer de hele wedstrijd mee. De van PSV overgekomen Luciano Narsingh mocht vlak voor het eindsignaal invallen.

Leicester heeft dit kalenderjaar nog geen competitiewedstrijd gewonnen en zelfs nog geen enkele keer gescoord. De laatste zes wedstrijden leverden maar één puntje op, uit tegen Middlesbrough (0-0).

Chelsea kwam in de uitwedstrijd tegen Burnley al snel op voorsprong. De Spanjaard Pedro schoot de bal in de zevende minuut na een fraaie aanname diagonaal binnen.

Het hoogtepunt van de wedstrijd volgde een kwartier na de openingstreffer. Robert Brady krulde de bal uit een vrije trap knap langs doelman Thibaut Courtois.

Chelsea was in het restant van de wedstrijd de betere ploeg, maar kwam niet meer tot scoren. Het verschil met achtervolgers Tottenham Hotspur en Arsenal bedraagt ondanks het puntenverlies nog tien punten.

AS Roma

In Italië bleef AS Roma in het spoor van Juventus dankzij een 0-2 uitzege bij Crotone. Een gemiste strafschop van Edin Dzeko bleef daardoor zonder gevolgen.

Even later schoot Radja Nainggolan zijn ploeg op voorsprong met een diagonaal schot. Het slotakkoord was alsnog voor Dzeko. De 30-jarige spits was met een intikker het eindstation van een fraai uitgevoerde aanval van de Romeinen.

Door de zege komt Roma op vier punten van koploper Juventus, dat nog een duel voor de boeg heeft. Om 20.45 uur speelt 'De Oude Dame' de uitwedstrijd tegen Cagliari.

Internazionale zette de goede serie voort dankzij een 2-0 thuiszege op Empoli. Voor de ploeg van trainer Stefano Pioli, de opvolger van Frank de Boer, is het al de achtste overwinning in de laatste negen competitieduels.

Eder opende in de eerste helft de score, Antonio Candreva zorgde na rust voor de beslissing. Inter stijgt daardoor van de zesde naar de vierde plaats in de stand van de Serie A.

Timo Letschert kende een ongelukkige middag met Sassuolo. De Nederlandse verdediger kreeg in de thuiswedstrijd tegen Chievo al na vier minuten rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Bij de bezoekers uit Verona, die met een 1-3 zege aan de haal gingen, viel Jonathan de Guzman een kwartier voor tijd in.

Galatasaray

Galatasaray bewees zichzelf een slechte dienst door een 1-2 thuisnederlaag tegen laagvlieger Kayserispor. Larrys Mabiala en Levent Gülen maakten al in de eerste helft het verschil. De aansluitingstreffer van Eren Derdiyok viel pas vlak voor tijd.

Trainer Jan Olde Riekerink kon niet beschikken over de geblesseerde Wesley Sneijder. Nigel de Jong speelde wel de hele wedstrijd mee.

Galatasaray zou bij een overwinning op twee punten zijn gekomen van koploper Besiktas, maar blijft nu aankijken tegen een kloof van vijf punten. De twintigvoudig landskampioen staat daarmee derde in de Turkse Süper Lig, tussen Basaksehir en Fenerbahçe in.

Wolfsburg

In Duitsland bezorgde VfL Wolfsburg in de Volkswagen Arena TSG Hoffenheim de tweede nederlaag van het seizoen. De landskampioen van 2009 boog een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege.

Riechedly Bazoer maakte bij Wolfsburg zijn debuut in de Bundesliga. De oud-Ajacied begon in de basis, maar werd in de rust met een gele kaart op zak gewisseld.

Wolfsburg stond op dat moment door een goal van Steven Zuber met 0-1 achter. Maximilian Arnold bracht de wedstrijd vroeg in de tweede helft in balans. Daniel Didavi, de vervanger van Bazoer, maakte een kwartier voor tijd de winnende.

Door de winst komt Wolfsburg, waar de geschorste Jeffrey Bruma ontbrak, steviger op de veertiende plaats te staan. Hoffenheim is de nummer vijf, met een achterstand van vijftien punten op koploper Bayern München.

