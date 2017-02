Voetbal

Voetbal Puntenverlies Chelsea tegen Burnley, AS Roma blijft in spoor Juventus Koploper Chelsea heeft zondag door een 1-1 gelijkspel tegen Burnley averij opgelopen in de titelstrijd in de Premier League. In de Serie A behoudt AS Roma door een 0-2 zege op Crotone zondag de aansluiting met koploper Juventus.