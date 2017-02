AS Roma blijft in spoor Juventus met zege op Crotone

Voetbal

Voetbal Kuijt heeft er moeite mee dat hij niet in basis stond bij Feyenoord Dirk Kuijt was zaterdag na de gewonnen wedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen (2-0) verheugd met het resultaat, maar verbaasd en teleurgesteld over het feit dat hij door trainer Giovanni van Bronckhorst op de bank werd gezet.