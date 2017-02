Knappe winst AZ in Heerenveen, Twente morst punten bij Excelsior

Bij Heerenveen-AZ was het Muamer Tankovic die de score opende in de zeventiende minuut. In de tweede helft voerde Iliass Bel Hassani de score verder op. Verder dan een treffer van Reza Ghoochannejhad kwam Heerenveen vervolgens niet.

De Friezen kregen wel kansen, maar AZ trok de winst over de streep. In de slotseconden kreeg Heerenveen-verediger Jerry St. Juste nog een directe rode kaart van trainer Bas Nijhuis.

Door de winst passeert AZ Heerenveen en is het nu vierde met 35 punten uit 22 wedstrijden. FC Utrecht (34 punten), Heerenveen en Vitesse (allebei 33) staan er vlak achter. Utrecht speelt later zondag nog tegen PSV in Eindhoven.

AZ won in het Abe Lenstra Stadion weer na een serie van drie zegeloze competitieduels. Tegen Sparta (1-1), Vitesse (2-1) en PSV (2-4) werd recent puntenverlies geleden.

Het Heerenveen van coach Jurgen Streppel wacht inclusief de bekerwedstrijd van 25 januari tegen AZ (1-0 verlies) nu al vijf wedstrijden op winst. Op 14 januari werd er tegen ADO Den Haag (2-0) voor het laatst gewonnen.

Excelsior-Twente

Na een kwartier kwam Excelsior op voorsprong door Nigel Hasselbaink, die vlak daarvoor al een treffer afgekeurd zag worden. In de 35e minuut werd het gelijk via Fredrik Jensen, die zijn eerste doelpunt maakte voor FC Twente.

In de weinig vermakelijke wedstrijd slaagden beide ploegen er vervolgens amper in om tot grote kansen te komen. Een gelijkspel was gezien de verhoudingen terecht.

FC Twente staat achter subtoppers AZ, FC Utrecht, Heerenveen en Vitesse en is de nummer acht van de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake heeft 31 punten uit 22 wedstrijden. Excelsior heeft 19 punten en staat veertiende.

