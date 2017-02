FC Barcelona mist Aleix Vidal door zware enkelblessure rest van seizoen

Vidal liep de blessure in de 85e minuut op door een overtreding van Theo Hernandez. De 27-jarige Spanjaard ontwrichtte zijn enkel en ging per brancard van het veld in Estadio Mendizorrotza. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis werd hij meteen geopereerd.

Barcelona verwacht dat Vidal vijf maanden nodig heeft om te herstellen, zo meldt de Spaanse club op de website.

Trainer Luis Enrique vreesde kort na de wedstrijd, die Barcelona met 0-6 won, al dat de blessure zeer ernstig was. "Ik hoop dat het minder erg is dan het eruit ziet, maar ik vrees dat het niet meevalt", aldus Enrique. Middenvelder Ivan Rakitic zag direct dat het mis was. "Ik stond vlakbij en het zag er verschrikkelijk uit", zei de Kroaat.

Suarez

Vidal kwam in de zomer van 2015 over van Sevilla en had de laatste weken een basisplaats bij Barcelona. Op het moment dat hij uitviel stond de 0-6 eindstand al op het scorebord. Omdat Luis Enrique al drie keer gewisseld had moest Barcelona de wedstrijd met tien man afmaken.

Luis Suarez was de enige speler die twee keer scoorde tegen Alaves. De eerste goal maakte hij op aangeven van Vidal, die bij zijn blessure huilend van het veld ging. Neymar, Lionel Messi, Rakitic scoorden een keer en Alaves-verdediger Alexis werkte de bal in eigen doel.

Later op zaterdag won Real Madrid met 1-3 bij Osasuna, waardoor de 'Koninklijke' koploper blijven in de Primera Divison. Real heeft een punt meer dan Barcelona en moet ook nog twee wedstrijden inhalen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division