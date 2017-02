Debuterende Groenendijk merkt dat onzekerheid diep in ADO zit

"De onzekerheid zit toch wel heel diep in het team", concludeerde Groenendijk na het verlies in de Adelaarshorst. "Die angst moet er heel snel uit, want op zo'n manier blijven we niet in de Eredivisie."

Door de nederlaag zakte ADO naar de laatste plaats. De Hagenaars hebben evenveel punten als Roda JC, dat met 2-2 gelijkspeelde bij Heracles Almelo, maar het doelsaldo van de ploeg van Groenendijk is slechter.

ADO hoopte met het ontslag van Zeljko Petrovic en de aanstelling van Groenendijk een schokeffect teweeg te brengen. "Maar dat is dus uitgebleven. We moeten heel hard aan de slag om het tij te keren", besefte Groenendijk.

Ingrijpen

Volgens de nieuwe trainer is de spelersgroep van ADO kwalitatief goed genoeg om degradatie te voorkomen. "Het is eerder een mentale kwestie en daar ben ik een beetje van geschrokken."

"Deze jongens kunnen heus wel voetballen, maar als je zo snel uit een wedstrijd bent, ga je niets winnen. Ik heb geen zin om bij ADO te komen werken en dan dit te zien, dit vind ik niet bij ADO passen. Ik zal dus niet schromen om in te grijpen."

Na de nederlaag tegen concurrent Go Ahead wacht ADO volgende week zondag een zeer lastige wedstrijd. Koploper Feyenoord is dan om 16.45 uur de tegenstander in het Kyocera Stadion.

