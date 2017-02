Toornstra ziet goals tegen FC Groningen niet als revanche

"Ik leef niet met revanchegevoelens, dus ik hecht niet meer waarde aan deze twee goals dan ik normaal zou doen", zei Toornstra na afloop voor de camera van FOX Sports. "Maar het is natuurlijk wel lekker dat ik belangrijk ben voor het team."

De 27-jarige Toornstra, die de voorkeur kreeg boven Dirk Kuijt, maakte voor rust op aangeven van Steven Berghuis de 1-0, maar vooral de assist van Jan-Arie van der Heijden bij de 2-0 in de tweede helft was fraai. De centrale verdediger tikte de bal achter zijn standbeen langs naar Toornstra.

"Jan-Arie bereidde hem aardig voor", glimlachte Toornstra met gevoel voor understatement. "Ik wist al dat Jan-Arie heel handig is in de kleine ruimte. Hij legde hem heel mooi neer. Het resultaat is ook mooi. We zijn weer een stukje dichterbij. Morgen kunnen we rustig kijken wat de concurrentie doet."

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst zei na afloop dat hij blij was voor Toornstra, al wilde hij niet al te diep ingaan op zijn luxeprobleem. "Het is fijn dat Jens scoort, maar het belangrijkste is dat we als team gewonnen hebben", zei de trainer, die wel beseft dat hij volgende week opnieuw voor een lastige keuze staat.

Hekkensluiter ADO Den Haag is dan de tegenstander en mogelijk moet Van Bronckhorst aanvoerder Kuijt dan weer passeren.

"Ze maken het me heel moeilijk, maar daar ben ik alleen maar blij om. Ik zie plezier in de ploeg. We scoren, winnen en krijgen geen goal tegen. Dat geeft vertrouwen voor de komende weken."

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie