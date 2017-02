Koploper Feyenoord boekt tegen FC Groningen achtste Eredivisiezege op rij

Jens Toornstra was de gevierde man aan de kant van Feyenoord. Hij maakte voor rust de eerste goal en zette in de tweede helft de 2-0 eindstand op het scorebord. Het was al de dertiende keer dit seizoen dat Feyenoord geen tegentreffer kreeg.

FC Groningen eindigde het duel met tien man, na rood voor Juninho Bacuna een kwartier voor tijd. Ondanks de nederlaag blijven de Groningers negende.

Feyenoord heeft door de zege nu acht punten voorsprong op Ajax, dat zondag om 14.30 uur thuis speelt tegen Sparta Rotterdam. Nummer drie PSV heeft elf punten minder dan de Rotterdammers, maar ook de Eindhovenaren komen zondag nog in actie. Om 16.45 uur is FC Utrecht in het Philips Stadion de tegenstander.

Kuijt

In de jacht op de vijfde zege in 2017 koos trainer Giovanni van Bronckhorst er zaterdag voor om Dirk Kuijt op de bank te zetten. Toornstra kreeg op het middenveld de voorkeur tegen FC Groningen, dat met vjif man achterin defensief aanvankelijk aardig op de been bleef in De Kuip.

Na een kwartier was er wel een kans voor spits Nicolai Jörgensen, die in de korte hoek naast tikte. Een minuut later leek de Deense spits van de Rotterdammers te ontsnappen, maar FC Groningen-verdediger Etiënne Reijnen verdedigde uitstekend op de bal.

Gesterkt door het uitblijven van een goal durfden de Groningers in de loop van de eerste helft meer aan te vallen en dat resulteerde in de 35e minuut in een enorme kans voor Ruben Jenssen. Na lage voorzet van Mimoun Mahi, door de benen van Eric Betteghin, had de Noor de bal voor het intikken, maar hij schoof hem naast.

Die misser kwam FC Groningen duur te staan, want niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Steven Berghuis legde goed terug en Toornstra luisterde zijn basisplaats op met een treffer. De 27-jarige middenvelder schoot de bal in de verre hoek (1-0).

Padt

Kort na rust was het bijna 2-0 en weer was Berghuis de aangever. De voorzet van de vleugelspeler ging maar net aan de instormende Jörgensen en Eljero Elia voorbij.

Feyenoord bleef aandringen en de tweede goal was een kwestie van tijd. Na 66 minuten was dan ook raak en opnieuw was Toornstra de maker, al was daarbij ook een hoofdrol weggelegd voor Jan-Arie van der Heijden. De centrale verdediger bleef in de kleine ruimte fraai in balbezit en tikte de bal met de hak naar Toornstra, die de bal overtuigend in de verre hoek knalde.

Door de 2-0 was de wedstrijd beslist, maar Feyenoord ging wel voor meer goals. Ditmaal was Toornstra aangever, waarna Berghuis zijn schot maar net gekeerd zag worden door doelman Sergio Padt.

Nadat arbiter Serdar Gözübüyük onterecht rood gaf aan Bacuna, die een lichte overtreding beging op Terence Kongolo, werd het nog makkelijker voor Feyenoord, maar gescoord werd er niet meer. Elia stuitte op Padt en een schot van Vilhena ging voorlangs, waardoor het 2-0 bleef en Feyenoord rustig kan gaan kijken wat de concurrentie zondag doet.

