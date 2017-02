ADO hekkensluiter na verlies tegen Go Ahead bij debuut Groenendijk

Aan de kant van Go Ahead was Sam Hendriks de belangrijkste man. In de sneeuw zette de spits de thuisploeg voor rust op voorsprong en na rust tekende hij ook voor de 2-0.

In de slotfase werd Hendriks vlak buiten het strafschopgebied neergelegd door Setkus, die met rood van het veld moest.

Met een man minder produceerde ADO zelfs nog een aansluitingstreffer. Abdenasser El Khayati benutte een strafschop, maar in blessuretijd besliste Marcel Ritzmaier de wedstrijd in het voordeel van Go Ahead (3-1).

Door de overwinning klimt Go Ahead voorlopig naar de veertiende plek. ADO is na zijn vijfde nederlaag op rij hekkensluiter, omdat het doelsaldo slechter is dan dat van Roda JC, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde bij Heracles Almelo.

Vanwege de slechte resultaten ontsloeg de club uit Den Haag deze week trainer Zeljko Petrovic en stelde Groenendijk aan als zijn vervanger.

Mistasten

Bij zijn debuut zag Groenendijk dat de beste kansen in de eerste helft voor Go Ahead waren. Sander Duits was met een snoekduik koppend dicht bij de openingstreffer. Even later scoorde Hendriks wel. De spits profiteerde van mistasten van ADO-doelman Setkus bij een voorzet van Jarchinio Antonia. Met zijn dijbeen werkte Hendriks de bal van dichtbij over de doellijn.

Met een 1-0 achterstand op het scorebord greep Groenendijk halverwege in met een dubbele wissel. Mike Havenaar en Sheraldo Becker vervingen Fernandez en Ruben Schaken. Voor Havenaar betekende dat een rentree na maandenlang blessureleed

De ingreep zorgde echter niet voor beter spel van ADO. In de 57e minuut profiteerde Hendriks namelijk opnieuw van geklungel achterin bij de uitploeg. Tom Beugelsdijk en Thomas Meissner konden de bal wegwerken, maar twijlfelden waardoor Hendriks alleen op het doel af kon. De 22-jarige spits passeerde Setkus voor de tweede keer.

Rode kaart

Niet veel later was de wedstrijd voor Setkus voorbij. Met nog ruim een kwartier te spelen werd hij van het veld gestuurd door scheidsrechter Ed Janssen. Omdat Groenendijk vlak daarvoor voor de derde keer gewisseld had, moest verdediger Malone de keepershandschoenen aantrekken.

In het restant leek Go Ahead de stand te willen consolideren. De keeperskwaliteiten van Malone werden niet getest en ADO kon zelfs de openingstreffer maken. El Khayati benutte een strafschop, nadat Janssen bij een uitglijder van Beugelsdijk dacht een overtreding te zien.

Echt spannend werd het echter niet meer, ook omdat Ritzmaier in blessuretijd op fraaie wijze 3-1 maakte. De Oostenrijker zag dat Malone te ver voor zijn doel stond en stifte de bal van zo'n dertig meter over hem heen.

