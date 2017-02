Robben trefzeker bij zege Bayern, Barcelona haalt uit tegen Alaves

Robben had geen basisplaats bij Bayern. De Nederlander kreeg met het oog op de Champions League-confrontatie woensdag tegen Arsenal rust en kwam een kwartier voor tijd als invaller in het veld in het Audi Sportpark.

De stand was op dat moment nog 0-0. Tien minuten voor tijd raakte Robert Lewandowski namens Bayern de paal, waardoor de 'Rekordmeister' op weg leek naar puntenverlies. In de negentigste minuut tikte Arturo Vidal op aangeven van Thomas Müller toch nog de 0-1 op het scorebord. Een minuut later bepaalde Robben na een-tweetje met Douglas Costa de eindstand op 0-2.

Door de moeizame zege heeft Bayern na twintig speelronden zeven punten voorsprong op nummer twee Leipzig. Leipzig keek zaterdag halverwege de thuiswedstrijd tegen HSV al tegen een 0-2 achterstand aan door doelpunten van de Griek Kyriakos Papadopoulos en de Braziliaan Wallace. In blessuretijd maakte Aaron Hunt het nog erger voor de ploeg uit Oost-Duitsland (0-3).

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt, dat derde staat, wist niet te profiteren van het verlies van Leipzig. De ploeg van trainer Nico Kovac ging hard onderuit bij Bayer Leverkusen. De Mexicaan Javier Hernández scoorde in de vijfde en de 63e minuut, waarna Kevin Volland twaalf minuten voor tijd voor de 3-0 eindstand tekende.

Ook nummer vier Borussia Dortmund kende een slechte dag, want de ploeg van trainer Thomal Tuchel leed een zeer pijnlijke nederlaag bij hekkensluiter Darmstadt 98 (2-1). De Amerikaan Terrence Boyd en de Kroaat Antonio Colak waren trefzeker voor Darmstadt. Namens Dortmund scoorde de Portugees Raphaël Guerreiro.

Voor Darmstadt was het pas de derde overwinning van dit seizoen. De ploeg van trainer Thorsten Frings heeft drie punten achterstand op Ingolstadt, dat voorlaatste staat. Werder Bremen zakte door de zege van HSV naar de zestiende plaats.

Bremen verloor zaterdag thuis met 0-1 van middenmoter Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard maakte al na twaalf minuten de enige goal van de wedstrijd.

Er wordt zaterdag nog een wedstrijd in de Bundesliga gespeeld. Schalke 04 tegen Hertha BSC is om 18.30 uur begonnen.

Primera Division

In de Primera Division mag FC Barcelona zich door de 0-6 zege bij Alaves weer even koploper noemen. Dat lijkt echter niet lang te duren, want Real Madrid heeft twee punten achterstand maar ook drie wedstrijden minder gespeeld. Zaterdagavond speelt de 'Koninklijke' om 20.45 uur uit tegen Osasuna.

Luis Suarez was namens Barcelona de enige die meer dan één keer scoorde tegen Alaves. De Uruguyaan opende in de 37e minuut de score, een paar minuten later maakte Neymar de tweede.

Lionel Messi pikte na een uur spelen ook zijn doelpunt mee. Via een eigen goal van Alexis en treffers van Ivan Rakitic en opnieuw Suárez liep Barcelona daarna in een tijdsbestek van vijf minuten uit naar 0-6.

Tegenvaller voor Barcelona was wel de ogenschijnlijk zware enkelblessure die Aleix Vidal in de slotminuten opliep. De rechtsback, die de assist leverde bij de openingstreffer van Suárez, ging huilend per brancard van het veld. Trainer Luis Enrique vreest dat hij Vidal geruime tijd moet missen.

Het duel tussen Real Betis en Valencia eindigde in 0-0. Valencia heeft daardoor nu tien punten meer dan hekkensluiter Osasuna.

Ligue 1

Memphis kon Olympique Lyon in Ligue 1 niet aan de zege helpen op En Avant Guingamp. De aanvaller kwam in het laatste kwart van het duel in het veld.

De 2-1 eindstand stond op dat moment al op het bord. Alexandre Lacazette hielp Lyon al vroeg aan een voorsprong, maar Mustapha Diallo en Nicolas Benezet hielpen Guingamp nog voor rust aan de voorsprong.

In de vierde minuut van de blessuretijd kreeg Memphis nog een aardige kopkans, maar hij raakte de bal niet goed.

Lyon gaat door de nederlaag met een slecht gevoel naar Alkmaar, waar donderdag het duel in de Europa League met AZ op het programma staat. Memphis is niet speelgerechtigd in de Europa League voor Lyon, omdat hij met Manchester United al actief was in dat toernooi.

Lyon blijft vierde in de stand. Nummer drie Nice staat al twaalf punten voor op Lyon. Lille OSC, met Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna in de gelederen, speelt zaterdag nog tegen Angers.

