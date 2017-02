Robben trefzeker bij moeizame zege Bayern op Ingolstadt

Robben had geen basisplaats bij Bayern. De Nederlander kreeg met het oog op de Champions League-confrontatie woensdag tegen Arsenal rust en kwam een kwartier voor tijd als invaller in het veld in het Audi Sportpark.

De stand was op dat moment nog 0-0. Tien minuten voor tijd raakte Robert Lewandowski namens Bayern de paal, waardoor de 'Rekordmeister' op weg leek naar puntenverlies. In de negentigste minuut tikte Arturo Vidal op aangeven van Thomas Müller toch nog de 0-1 op het scorebord. Een minuut later bepaalde Robben na een-tweetje met Diego Costa de eindstand op 0-2.

Door de moeizame zege heeft Bayern na twintig speelronden zeven punten voosprong op nummer twee Leipzig. Leipzig keek zaterdag halverwege de thuiswedstrijd tegen HSV al tegen een 0-2 achterstand aan door doelpunten van de Griek Kyriakos Papadopoulos en de Braziliaan Wallace. In blessuretijd maakte Aaron Hunt het nog pijnlijker voor de ploeg uit Oost-Duitsland (0-3).

