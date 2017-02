Liverpool wint topper van Spurs, thuiszege Manchester United

Sadio Mané was namens Liverpool de gevierde man op Anfield Road. De aanvaller uit Senegal speelde zijn tweede duel nadat hij actief was op de Afrika Cup. Sinds begin december wist Liverpool vijf competitiewedstrijden op rij niet te winnen.

Mané zorgde al snel op aangeven van Georginio Wijnaldum voor de openingstreffer en maakte nog voor rust met een intikker de 2-0. Bij de bezoekers viel Vincent Janssen in de slotfase nog in.

De ploeg van coach Jürgen Klopp komt door de overwinning op de vierde plaats met 49 punten, een punt minder dan de Spurs, die nog altijd tweede staan. Arsenal is derde met eveneens 50 punten. Koploper Chelsea (59) komt zondag pas in actie tegen Burnley.

Manchester United

Manchester United is ondanks de zege op Hull nog altijd zesde. Voor de ploeg van trainer José Mourinho waren Juan Mata en Anthony Martial trefzeker. De Spanjaard schoot voor rust raak op aangeven van Martial. De Fransman werd op zijn beurt na een uur spelen bediend door Zlatan Ibrahimovic.

Daley Blind stond bij de thuisploeg in de basis, terwijl Daryl Janmaat aan het begin van de tweede helft inviel als linkermiddenvelder bij Watford.

Everton schoot met het gelijkspel tegen Middlesbrough weinig op. De ploeg is zevende met 41 punten. Koeman gaf op bezoek in het Riverside Stadium opnieuw geen basisplaats aan doelman Maarten Stekelenburg. Marten de Roon had wel een basisplek bij de thuisploeg.

Arsenal

Alexis Sanchez was belangrijk bij de zege van Arsenal op Hull City. De Chileen zorgde tien minuten voor rust voor 1-0 en schoot in blessuretijd vanaf de strafschopstip ook de tweede treffer binnen. De penalty werd toegekend na een handsbal van Tom Clucas, die bovendien met rood het veld moest verlaten.

Hull mocht zich beklagen over het openingsdoelpunt. De bal ging namelijk via de arm van Sanchez in het net. Arbiter Mark Clattenburg zag er echter geen kwaad in. De scheidsrechter erkende volgens verdediger Andy Robertson van Hull na rust dat hij fout zat.

"De scheids kwam naar ons toe en zei dat er sprake was van hands. Hij heeft overduidelijk de beelden bekeken en ingezien dat hij verkeerd zat."

Patrick van Aanholt leed met Crystal Palace een nederlaag bij Stoke City, waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basis stonden en Ibrahim Afellay inviel. Joe Allen zorgde na driekwart wedstrijd voor het enige doelpunt: 1-0.

Southampton pakte de volle buit bij Sunderland: 0-4. Manolo Gabbiadini was goed voor twee treffers. Het duel tussen West Ham United en West Bromwich Albion leverde geen winnaar op: 2-2.

