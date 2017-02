Arsenal mede dankzij handsbal Sanchez voorbij Hull City

De Chileen zorgde tien minuten voor rust voor 1-0. In blessuretijd trapte hij vanaf de strafschopstip ook de tweede treffer binnen. De penalty werd toegekend na een handsbal van Tom Clucas, die bovendien met rood het veld moest verlaten.

Hull mocht zich beklagen over het openingsdoelpunt. De bal ging namelijk via de arm van Sanchez in het net. Arbiter Mark Clattenburg zag er echter geen kwaad in. De scheidsrechter erkende volgens verdediger Andy Robertson van Hull na rust dat hij fout zat.

"De scheids kwam naar ons toe en zei dat er sprake was van hands. Hij heeft overduidelijk de beelden bekeken en ingezien dat hij verkeerd zat."

De gelukkige zege is een opsteker voor coach Arsène Wenger, die op de tribune zat vanwege een schorsing. De Fransman laat zich vaak kritisch uit over de arbitrage in Engeland, maar had nu niets te mopperen.

Door de zege komt Arsenal op 50 punten uit 25 wedstrijden. Dat zijn er evenveel als nummer twee Tottenham Hotspur, dat zaterdag op bezoek gaat bij Liverpool.

Koploper Chelsea komt zondag pas in actie tegen Burnley.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League