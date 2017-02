Ajax past programma rond duel met Sparta aan na overlijden Keizer

Voorafgaand aan het Eredivisieduel in de Arena wordt er onder meer een minuut stilte gehouden voor de linksbuiten, die zaterdag op 73-jarige leeftijd overleed. Bovendien speelt Ajax met rouwbanden, zo meldt de club op de website.

Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt dat Ajax door de dood van Keizer "één van de grootste Ajacieden aller tijden" verliest. "Het is verschrikkelijk nieuws en voor iedereen ook heel plotseling", vervolgt Van der Sar.

Van der Sar wist nog maar kort dat Keizer, die leed aan longkanker, ernstig ziek was. "We zijn in kleine kring ruim een week geleden op de hoogte gebracht van het feit dat Piet ongeneeslijk ziek was. Dat was natuurlijk al een heel naar bericht. Sindsdien hebben we ons bijna dagelijks laten informeren over hoe het met hem ging."

Op uitdrukkelijk verzoek van Piet en zijn vrouw Angela heeft de clubleiding van Ajax er verder met niemand over gesproken. "Mijn collega Jeroen Slop is een paar dagen geleden nog bij ze op bezoek geweest. Ons werd daardoor nog duidelijker dat het heel snel afgelopen zou zijn. Het voelt desondanks heel onwerkelijk dat hij er nu niet meer is. Maar wij zullen hem nooit vergeten."

Zesde speler

Keizer, geboren in Amsterdam, speelde van 1961 tot en met 1974 liefst 490 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup I met de club.

Van het basiselftal dat in 1971 in de finale op Wembley met 2-0 van Pamathinaikos won is Keizer al de zesde speler die is overleden na Nico Rijnders (in 1976), Dick van Dijk (1997), Velibor Vasovic (2002), Gerrie Mühren (2013) en Johan Cruijff (2016).

De Eredivisiewedstrijd tegen Sparta, waarbij Keizer herdacht zal worden, begint zondag om 14.30 uur in de Arena.