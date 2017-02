PEC-aanvoerder Van Polen verlengt aflopend contract met een jaar

Van Polen is al bezig aan zijn tiende seizoen in Zwolse dienst. Op ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels na is hij de speler in de Eredivisie die het langst onafgebroken bij dezelfde club speelt.

"Ik heb een optie in mijn contract waarin staat dat mijn contract automatisch met een jaar wordt verlengd bij twintig basisplaatsen. En volgens mij was dit al mijn 21e of 22e basisplaats van het seizoen", zei Van Polen voor de camera van FOX Sports.

De captain van PEC speelde in zijn tien jaar 261 competitieduels voor de Zwollenaren, waarin hij zeventien doelpunten maakte.

2014

Als aanvoerder kende Van Polen, die bij Vitesse in de jeugdopleiding speelde, in 2014 zijn hoogtepunt met PEC. In dat jaar werd Ajax in de bekerfinale met liefst 5-1 verslagen. De Harderwijker tekende voor het vijfde doelpunt.

Bij de start van het seizoen 2014/2015 won Van Polen met zijn club ook de Johan Cruijff Schaal. In de Arena was PEC opnieuw te sterk voor Ajax: 1-0.

Momenteel staat PEC twaalfde in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans klimt na een dramatische start van het seizoen langzaam maar zeker op de ranglijst.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie