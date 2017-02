Zidane vindt lange periode zonder duel met Real niet ideaal

Real kwam op 29 januari voor het laatst in actie, toen Real Sociedad in competitieverband met 3-0 werd verslagen. Het bekerduel met Celta de Vigo van een week later werd afgelast wegens storm.

De 44-jarige Zidane had het liever anders gezien, zei hij vrijdag op de wekelijkse persconferentie. "Want we willen altijd spelen. Zoveel dagen zonder wedstrijd is lang voor ons, maar we respecteren de keuzes die gemaakt zijn."

"Veel trainen is prima als je in voorbereiding op het seizoen bent, maar halverwege het seizoen willen spelers gewoon wedstrijden spelen. We moeten ons focussen op wat ons nu te wachten staat."

Real wacht een drukke periode. De topclub moet door deelname aan het WK voor clubteams en het afgelaste duel met Celta acht wedstrijden in 25 dagen spelen.

"We zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus Zidane. "We weten nog niet eens wanneer de wedstrijd tegen Celta wordt ingehaald. Voorlopig moeten we maar niet denken aan hoeveel punten we zouden kunnen hebben als we alle inhaalduels winnen."

Voordeel

Toch probeert Zidane, die als speler in 2002 de Champions League won met Real, ook een voordeel te zien in de lange periode zonder wedstrijd met zijn ploeg.

"We hebben alle tijd gehad om ons voor te bereiden. Osasuna-uit is altijd zwaar, dat was in mijn tijd als speler al zo. Dat is niet veranderd", zegt hij over de tegenstander, die hekkensluiter is in de Primera Division.

Osasuna-Real Madrid begint zaterdag om 20.45 uur. Real is met 46 punten uit negentien duels koploper in Spanje. Barcelona volgt op een punt achterstand, maar heeft twee wedstrijden meer gespeeld.

