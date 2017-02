Mertens leidt Napoli naar nieuwe zege, Babel verliest met Besiktas

Mertens, die in het verleden uitkwam voor AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV, stelde bij Napoli-Genoa na rust ploeggenoten Piotr Zielinski en Emanuele Giaccherini in staat om te scoren.

De Belgisch international is dit seizoen van grote waarde voor Napoli, dat al dertien competitieduels op rij ongeslagen is. Mertens scoorde in de Serie A al zestien keer en gaf vier assists.

Oud-Ajacied Arek Milik, die voor zijn rentree staat na een kruisbanblessure, kwam nog niet in actie bij de thuisploeg.

Napoli is in Italië de nummer twee met 51 punten uit 24 wedstrijden. Koploper Juventus (57 punten) en nummer drie AS Roma (50 punten) komen later dit weekend nog in actie.

Babel

In Turkije leed Babel een gevoelig verlies met Besiktas op bezoek bij Karabükspor. In de tweede helft brachten Ermin Zec en Yevhen Seleznyov de thuisploeg op een comfortabele 2-0 voorsprong. Direct na de tweede treffer, in de 73e minuut, werd Babel gewisseld.

Zijn vervanger Vincent Aboubakar zorgde vlak voor tijd voor de aansluitingstreffer, maar een punt zat er niet meer in voor Besiktas.

De ploeg van trainer Senol Günes gaat in de Süper Lig nog wel aan kop met 44 punten uit twintig duels. De ploeg uit Istanbul kan later dit weekend echter gepasseerd worden door achtervolger Istanbul Basaksehir, dat 42 punten heeft. Galatasaray en Fenerbahçe staan derde en vierde met respectievelijk 39 en 35 punten.

Verhaegh

Paul Verhaegh en Jeffrey Gouweleeuw gingen in Duitsland met FC Augsburg onderuit. FSV Mainz 05 was dankzij doelpunten van Levin Oztunali voor rust en Jairo (strafschop) na rust met 2-0 te sterk.

Zowel aanvoerder Verhaegh als Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd bij de bezoekende ploeg. Gouweleeuw, oud-speler van sc Heerenveen en AZ, pakte een gele kaart.

Mainz klomt dankzij de winst naar de dertiende plaats in de Bundesliga. Augsburg is de nummer tien van Duitsland.

PSG

In de Franse Ligue 1 nestelde Paris Saint-Germainzich naast AS Monaco aan kop. De titelverdediger zette de uitwedstrijd tegen subtopper Girondins Bordeaux om in een 0-3 zege dankzij Edinson Cavani (twee keer) en Angel Di Maria.

Zaterdag komt Memphis Depay met nummer vier Lyon in actie op bezoek bij middenmoter Guingamp. Anwar El Ghazi en Ricardo Kisna spelen met Lille thuis tegen Angers.

