Babel verrassend onderuit met koploper Besiktas

Voetbal

Voetbal Vooruitblik Eredivisie: Feyenoord-aanvaller Elia in grote vorm na winterstop Eljero Elia is op dit moment de man in vorm bij Feyenoord. Sinds begin december is geen enkele speler in de Eredivisie zo vaak bij een doelpunt betrokken als de linksbuiten. Dat en meer lees je in de vooruitblik op de 22e speelronde in de Eredivisie.