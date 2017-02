Mourinho weet zeker dat Ibrahimovic aflopend contract verlengt

De 35-jarige Ibrahimovic verkaste afgelopen zomer transfervrij naar Old Trafford nadat zijn contract bij Paris Saint-Germain was afgelopen. In Manchester scoorde hij al twintig keer in 33 officiële wedstrijden.

"Ik weet zeker dat hij blijft. Hij tekende hier met de intentie om twee jaar te blijven, maar iedereen is het er over eens dat zijn eerste jaar beter gaat dan verwacht", zei Mourinho vrijdag op de wekelijkse persconferentie.

"Hij weet dat we volgend jaar willen doorgroeien en dat we hem erbij willen houden. Wellicht is dat het laatste jaar van zijn loopbaan op hoog niveau."

Volgens de 54-jarige Mourinho zijn de voortekenen gunstig. "Ik gaf hem laatst de mogelijkheid om een paar dagen naar Zweden te gaan, maar hij wilde per se hier blijven. Ik ben ervan overtuigd dat hij bijtekent."

Ibrahimovic kwam eerder uit voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona en AC Milan. In totaal vierde hij dertien landstitels.

Zomer

United, de huidige nummer zes van de Premier League, neemt het zaterdag in eigen huis op tegen nummer tien Watford. Op de persconferentie ging het echter voor een groot deel al over volgend seizoen.

"We hebben een ploeg die zoals ieder ander team verandering nodig heeft, maar we weten ook dat we goede spelers met potentie hebben", zei Mourinho over eventuele wijzigingen in de komende zomer.

"Het is de intentie om twee, drie of vier goede spelers aan te trekken die passen bij de manier waarop we willen spelen. Spelers die ons een kwaliteitsimpuls geven."

De oud-trainer van FC Porto, Internazionale, Chelsea en Real Madrid ziet het niet zitten om de United-selectie een metamorfose te laten ondergaan. "We willen niet zes of zeven spelers verkopen en hetzelfde aantal terugkopen, waarvan de meeste dezelfde kwaliteit hebben. We willen stabiel zijn."

Het duel tussen United en Watford begint zaterdag om 16.00 uur. De 'Red Devils' moeten het doen zonder verdediger Phil Jones door een voetblessure. Wayne Rooney is hersteld van griep en kan dus weer spelen.

