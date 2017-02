Bosz wil nog niet zeggen of hij voor Kluivert of Traoré kiest

"Traoré is fit uit het toernooi om de Afrika Cup gekomen. Hij heeft een redelijk goed toernooi gespeeld en is ook verkozen in het elftal van het toernooi. Ik weet al of ik hem of Kluivert ga opstellen, maar dat ga ik eerst aan de spelers zelf vertellen", aldus Bosz op zijn wekelijkse persconferentie.

De Apeldoorner verklapte wel dat Kasper Dolberg gewoon in de spits blijft staan. "Hij scoort momenteel wat minder, maar is wel heel waardevol voor ons. Via hem voetballen we beter. Hij is heel balvast en bindt altijd twee tegenstanders."

"Ik heb altijd gezegd dat hij nog wel een mindere periode zou krijgen, maar voetballend vind ik het niet veel minder geworden. In de afronding gaat het momenteel wel wat minder."

Bosz gaf verder te kennen dat hij Abdelhak Nouri als een extra optie voor de positie van vleugelaanvaller ziet. "Ik heb hem daar vorige week tegen Roda JC (0-2 winst, red.) laten invallen omdat we op dat moment niet veel spelers hadden achter Kluivert."

"Ik vind dat Nouri daar goed kan spelen. Ik probeer altijd eerlijk te zijn tegen de spelers tijdens zo'n concurrentiestrijd. Ik stel simpelweg altijd de beste op, want ik wil winnen."

Neres

Bosz kan tegen Sparta ook weer over de van een rugblessure herstelde Vaclav Cerny beschikken en mag eind februari aanwinst David Neres verwelkomen.

De 19-jarige aanvaller is op dit moment met Brazilië onder-20 actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap en Ajax is druk in de weer om een werkvergunning voor Neres te regelen.

"Ik ben heel benieuwd naar de speler en de mens", zei Bosz. "Dat hij kan voetballen is duidelijk, maar hoe snel hij zich zal aanpassen aan het Nederlandse voetbal, de cultuur en de kou weten we nog niet. Hij zal zo snel mogelijk de spelers moeten leren kennen en onze manier van spelen."

Het duel tussen Ajax en Sparta begint zondagmiddag om 14.30 uur in de Amsterdam Arena en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel. Het verschil tussen de huidige nummers twee en veertien van de Eredivisie is 31 punten.