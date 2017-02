Wijnaldum heeft geen verklaring voor dramatische reeks Liverpool

Liverpool boekte op 31 december 2016 de laatste competitiezege (1-0 tegen Manchester City). Vervolgens werd er drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, waardoor de club naar de vijfde plaats zakte.

Daarnaast werd de ploeg van Wijnaldum in de voorbije weken uitgeschakeld in de League Cup (tegen Southampton) en de FA Cup (tegen Wolverhampton Wanderers). In totaal leverden de laatste tien duels slechts één keer winst op.

"Mensen vragen mij hoe het komt dat we niet zo goed presteren als eerst. Ik vind het moeilijk om de reden aan te wijzen", zegt de 26-jarige Wijnaldum donderdag op de site van Liverpool.

"Soms zit je in een flow en soms niet. Op dit moment zitten we niet in een flow, maar we moeten het vertrouwen en geloof houden dat we het kunnen veranderen."

Tottenham

Zaterdag neemt Liverpool het op het eigen Anfield Road op tegen Tottenham Hotspur, dat tweede staat in de Premier League. Wijnaldum heeft ondanks de slechte serie vertrouwen in een goed resultaat.

"We hebben tot nu toe ons beste spel gespeeld in de grote wedstrijden en ik heb daarin een paar belangrijke doelpunten gemaakt. Ik denk dat het makkelijker is om goed te presteren in zulke duels", aldus de oud-speler van Feyenoord en PSV.

In wedstrijden tegen de ploegen uit de top zes van Engeland is Liverpool nog ongeslagen. Wijnaldum droeg daar aan bij door te scoren tegen Manchester City en Chelsea.

De wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham begint zaterdag om 18.30 uur. Het gat tussen beide ploegen is vier punten. Liverpool geeft dertien punten toe op koploper Chelsea.

