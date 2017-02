Maradona krijgt functie bij wereldvoetbalbond FIFA

Het is nog niet helemaal duidelijk wat Maradona gaat doen in dienst van de wereldvoetbalbond. Buitenlandse media melden dat hij zich gaat bezighouden met de promotie van het voetbal.

"Nu is het officieel. Eindelijk gaat een droom in vervulling: werken voor een schone en transparante FIFA met mensen die van voetbal houden", schrijft Maradona donderdag op Facebook. "Ik dank iedereen die me heeft aangemoedigd om deze nieuwe uitdaging aan te gaan."

In juni vorig jaar brachten Maradona en Infantino enkele dagen door in Parijs. Destijds kondigde 'Pluisje' al aan te gaan samenwerken met de Zwitserse preses. "We willen het voetbal redden. De sport is kapotgemaakt door mensen van wie we de namen niet hoeven te noemen", sprak hij toen.

In 2015 uitte Maradona nog flinke kritiek op de FIFA. Sinds Infantino het stokje overnam van Sepp Blatter draaide de wereldkampioen van 1986 echter langzaam maar zeker bij.

Van Basten

Bij de FIFA wordt Maradona collega van onder andere Marco van Basten. De voormalig wereldvoetballer van het jaar ging in september 2016 aan de slag als 'Chief Officer for Technical Development'.

Vorige maand zei Maradona, die als speler uitkwam voor Argentinos Juniors, Boca Juniors, FC Barcelona, Napoli, Sevilla en Newell's Old Boys, volledig achter het plan van Infantino te staan over de uitbreiding van het aantal deelnemende landen voor het WK van 2026.

Het voorstel om het deelnemersveld vanaf dat jaar uit te breiden naar 48 landen werd op 10 januari unaniem aangenomen bij een besloten bijeenkomst in Zürich.