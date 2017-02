Juventus ziet middenvelder Hernanes naar China vertrekken

Hernanes treft bij de club van trainer Manuel Pellegrini onder anderen Ezequiel Lavezzi en Gervinho, die in het verleden actief waren in Europa en ook kozen voor een lucratief contract in China.

Juventus ontvangt 8 miljoen euro voor Hernanes, die dit seizoen tien keer in actie kwam in de Serie A. De Braziliaan veroverde vorig jaar de Italiaanse 'dubbel' met de club uit Turijn.

Hernanes, die in de Serie A eerder voor Lazio en Internazionale uitkwam en in eigen land voor São Paulo speelde, is 27-voudig Braziliaans international. Met de 'Seleçao' won hij in 2013 de Confederations Cup.

Chinese clubs haalden de afgelopen maanden met astronomische bedragen buitenlandse sterren als Graziano Pellè (15 miljoen euro), Oscar (60 miljoen euro), Carlos Tevez (10,5 miljoen euro) en Axel Witsel (20 miljoen euro).

Ook onder anderen Romeo Castelen, Tjaronn Chery en Ajacied Nemanja Gudelj hapten toe bij lucratieve aanbiedingen.