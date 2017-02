Royston Drenthe (29) zet punt achter loopbaan

"Ik ben gestopt met voetballen", bevestigt hij donderdag tegenover Voetbal International. "Ik heb mijn keuze gemaakt."

Drenthe stond voor het laatst onder contract bij Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten. Nadat zijn verbintenis daar afgelopen zomer afliep was de middenvelder clubloos.

In 2006 maakte Drenthe bij Feyenoord op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal. Mede dankzij een sterk optreden bij Nederland onder-21 op het EK in eigen land verdiende hij in de zomer van 2007 een transfer naar Real Madrid.

Bij de 'Koninklijke' wist Drenthe zich nooit op te werken tot basisspeler. Na drie jaar verhuurde de Madrileense topclub hem aan Herculas Alicante en een jaar later maakte de Rotterdammer op huurbasis de overstap naar Everton.

In het vervolg van zijn carrière speelde Drenthe achtereenvolgens voor Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor en Baniyas.

Nederlands elftal

Drenthe kwam in zijn loopbaan één keer uit voor het Nederlands elftal. Op 17 november 2010 kwam hij in de slotfase als invaller in het veld in een oefeninterland tegen Turkije (1-0).

Op de erelijst van Drenthe prijken naast het gewonnen jeugd-EK van 2007 het kampioenschap met Real Madrid in 2008 en de winst van de Spaanse Super Cup een jaar later.